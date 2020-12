Die Verantwortlichen bei der Deutschen Gesellschaft für Badewesen (DGfdB) in Essen lassen nichts unversucht. In einem Bittbrief an Horst Seehofer (CSU) fordern sie den Innenminister dazu auf, Schwimmbäder „zu einem abgestimmten und für alle Betreiber verbindlichen Zeitpunkt wieder der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen“. Auf dass aus einem zu befürchtenden Sommer der Entbehrungen doch noch eine vergnügungsreiche Zeit werde.