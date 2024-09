Plus Rheinland-Pfalz

Pläne des Pentagon: Werden die neuen US-Raketen auch wieder in Eifel und Hunsrück stationiert?

Von Rolf Seydewitz

i Die ab 2026 in Deutschland stationierten Marschflugkörper vom Typ Tomahawk haben eine Reichweite von über 2000 Kilometern. Foto: Mass Communication Spc. 3rd Clas/picture alliance/dpa/U.S. Navy

Gegen die in zwei Jahren geplante Stationierung von US-Waffensystemen in Deutschland gibt es weiter Proteste. Noch ist unklar, wo die Raketen hinkommen sollen. Mehrere Militärstützpunkte in der Eifel und auf dem Hunsrück haben jedenfalls einschlägige Erfahrungen aus der Vergangenheit.