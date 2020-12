Mainz

Der erste bundesweite Warntag am Donnerstag ist gründlich schiefgelaufen: Statt heulender Sirenen und Warnnachrichten auf Handys passierte in weiten Teilen des Landes erst einmal gar nichts. Am späten Nachmittag räumte das Bundesinnenministerium auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein: Die Auslösung des Probealarms sei „aufgrund eines technischen Problems fehlgeschlagen“. Die Vorgänge würden jetzt umfassend aufgearbeitet, kündigte das Ministerium an. Auf Twitter hagelte es Spott, aber auch Kritik: „Im Ernstfall wäre ich jetzt wohl tot“, hieß es da.