Partynächte in Koblenz – trotz Corona: So reagiert der Stadtrat

Koblenz

Wer die Bilder aus Koblenz sieht, reibt sich verwundert bis verärgert die Augen: Gut 200 Personen, die am Deutschen Eck im Schutz der Nacht Party machen; Massen von Menschen auf dem Münzplatz, die Cocktails zum Mitnehmen einer ansässigen Bar schlürfen. Abstandsregeln, Vorsichtsmaßnahmen, Rücksicht auf andere in Zeiten der Corona-Pandemie? Fehlanzeige. Die Situation, die sich vor allem am Pfingstwochenende, aber teils auch schon vorher abgespielt hat, ist derart dramatisch, dass örtliche Gastronomen einen Brandbrief an Oberbürgermeister David Langner verfasst haben. Ein Zitat daraus: „Die Lage ist außer Kontrolle geraten! Für Anwohner, Gewerbetreibende wie auch für Ihren Vollzugsdienst unhaltbar! Inzwischen gefährlich!“