Zum ersten Mal seit sechs Jahren kann in Deutschland heute wieder eine Sonnenfinsternis beobachtet werden – allerdings nur in ganz kleinem Rahmen: Um die Mittagszeit findet eine Sonnenfinsternis statt, vollständig erleben kann man diese aber nur in einem Streifen zwischen Ontario in Kanada und Grönland. In Deutschland wird die Sonne um die Mittagszeit zu maximal 20 Prozent verdeckt werden.