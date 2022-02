Es ist ein trister Februartag. Der Wind bläst unbarmherzig von vorn ins Gesicht. Eisregen schmirgelt die Haut und lässt das zerfurchte Ahrtal in Walporzheim noch trostloser wirken, als es derzeit ohnehin noch ist. In dem beschaulichen Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Flutwelle besonders heftig gewütet. Die erste Reihe der Häuser hat sie in der Nacht des 14. Juli komplett überrollt.