OLG-Präsidentin Dicke erlebt kurz vor dem Ruhestand völlig neue Probleme: Wegen Corona wird es in der Justiz eng

„Mit der elektronischen Akte kam das Oberlandesgericht Koblenz bisher recht gut durch die Corona-Krise“, stellt die scheidende Präsidentin Marliese Dicke fest. Weil aber zwischen März und Mai nach einer Flut von Terminabsagen an allen Gerichten „ein relativer Stillstand herrschte“, kam es vor allem bei Zivilsachen auch zum „Corona-Stau“. Der lässt sich in der Fläche nicht überall schnell auflösen, auch weil in kleinen Sälen Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Somit endet für die erste Präsidentin des Oberlandesgerichts Koblenz (OLG) die fast 40-jährige Karriere in der Justiz mit völlig neuen Problemen. Ein Symbol: In ihrem Dienstzimmer stehen Bistrotische, um bei Konferenzen Abstand zu halten. Wir sprachen mit der Koblenzerin über die aktuelle Lage, die zwischen Dieselskandal und Prozess gegen mutmaßliche Folterer des syrischen Regimes für einigen Stress sorgt.