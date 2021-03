Obwohl 80 Prozent der Bewohner geimpft sind: Keine neuen Freiheiten in rheinland-pfälzischen Pflegeheimen

Es war immer klar, dass die alten und oft pflegebedürftigen Menschen in Heimen vor allem deshalb so früh geimpft werden sollten, um die Intensivstationen zu entlasten und um die Zahl der Covid-19-Toten möglichst niedrig zu halten. Weil Alter der größte Risikofaktor ist, an einer Covid-19-Erkrankung zu sterben, mussten diese Menschen besonders geschützt werden. Doch seitdem bundesweit viele der Heime durchgeimpft sind, stellen sich immer mehr Angehörige die Frage, wann sie ihre betagten Verwandten endlich wieder unter halbwegs normalen Bedingungen besuchen können. Und viele Heimbewohner wünschen sich nichts sehnsüchtiger als ein Stück Normalität in ihrem Alltag. Impfen scheint für sie der kurze Weg zurück zu mehr Freiheiten zu sein.