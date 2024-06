Neues RZ-Buchprojekt: Zeigen Sie uns Ihre Lieblingsplätze, -aktivitäten und -erlebnisse!

Anzeige

Gemeinsam mit dem Verlag Edition Lempertz aus Königswinter arbeitet der Mittelrhein-Verlag an einem neuen Buchprojekt – und alle Leserinnen und Leser der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben können ein Teil davon sein: „Die Bucket List für Koblenz und das nördliche Rheinland-Pfalz – 200 unvergessliche Erlebnisse rund um Rhein und Mosel“ lautet der Titel. Unser Aufruf dazu: Nennen Sie uns Ihre Lieblingsplätze, -aktivitäten und -erlebnisse!

Was muss man hier in der Region unbedingt schon mal gesehen oder gemacht haben – und warum? Wo kann man kulinarische Highlights am besten genießen, wo lässt sich das besondere Lebensgefühl der Region am intensivsten erfahren? Wo ist die Natur am schönsten? Welches Theater oder Museum sollte jeder mal besucht haben, und was bedeutet für Sie rheinisch-pfälzische Kultur und Tradition? Was sind die spannendsten Ausflüge mit Kindern? Summa summarum: Was machen Sie in unserer, Ihrer Heimat an Mosel, Rhein, Lahn, Nahe, Wied und Ahr eigentlich am liebsten?

Vorschläge per Mail bis 31. Juli

Gesucht werden die schönsten Orte und besten Aktivitäten im nördlichen Rheinland-Pfalz – und zwar in den folgenden Rubriken: „Essen & Trinken“, „Fun & Freizeit“ (Party, Sport, Natur, ...), „Kunst & Kultur“ (Museen, Theater, Musik, ...), „Tradition & Brauchtum“ (Typisches und Charakteristisches für die Region) sowie „Spezial: Unterwegs mit Kindern“.

Die Koblenzer Seilbahn – für viele sicherlich ein Sehnsuchtsort in der Region an Rhein und Mosel. Davon gibt es noch viele mehr im nördlichen Rheinland-Pfalz. Für ein neues Buch suchen wir Ihre Tipps dazu. Foto: Comofoto – stock.adobe.com

Bis zum 31. Juli können Vorschläge eingereicht werden. Bitte senden Sie Ihren Beitrag unter Angabe der Rubrik und Ihrem Namen per E-Mail an die Adresse heimat@rhein-zeitung.net (Betreff: „Bucket List“). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es nicht jeder Vorschlag ins Buch schaffen kann.

Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei mal zwei Karten für die große RZ-Bingo-Boot-Tagesrundfahrt auf dem Rhein im September sowie fünf Ausgaben der „Bucket List für Koblenz und das nördliche Rheinland-Pfalz“. red