Plus Rheinland-Pfalz Neuer Landesrabbiner im Interview: „Gemeinsam in den Dialog gehen, um Barrieren abzubauen“ Von Cordula Sailer-Röttgers i Reuven Konnik - hier in der Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz - ist neuer Landesrabbiner von Rheinland-Pfalz. Foto: Sascha Ditscher Reuven Konnik ist neuer rheinland-pfälzischer Landesrabbiner. In seinem Amt möchte er mit Menschen ins Gespräch kommen, um Barrieren abzubauen. Außerdem will Konnik junge Menschen für ihren jüdischen Glauben interessieren. Die RZ hat mit ihm über seine vielfältigen neuen Aufgaben gesprochen und darüber, warum er sich als wahrer Kosmopolit den jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz verbunden fühlt. Lesezeit: 5 Minuten

Rheinland-Pfalz hat mit Reuven Konnik seit Anfang Juli einen neuen Landesrabbiner. Konnik ist ein Kosmopolit: geboren 1981 in Kiew, aufgewachsen in Lettland, Deutschland und England. Studiert hat er Jura und Judaistik in Heidelberg, seine Ausbildung zum Rabbiner hat er in Berlin absolviert. Danach war er als Rabbiner für die jüdischen ...