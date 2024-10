Plus Koblenz Neue Stationen für die Koblenzer Seilbahn: Was hinter den Siegerentwürfen steckt – und wie es weitergeht Tim Kosmetschke Von Lars Hennemann i So soll die neue Talstation der Koblenzer Seilbahn aussehen - Entwurfsillustrationen des internationalen Büros Snøhetta. Foto: Snøhetta/Seilbahn Koblenz/Skyglide Event Die Entscheidung für die neuen Stationen der Koblenzer Seilbahn ist gefallen. Ein Expertengremium hat einstimmig entschieden und ist überzeugt, mit dem Entwurf des Innsbrucker Büros Snøhetta auch die Unesco überzeugen zu können. Am Freitag wurde er auf Ehrenbreitstein vorgestellt und ist dort bis zum 27. Oktober zu sehen. Der Neubau könnte frühestens im Winterhalbjahr 2026/2027 vonstattengehen. Lesezeit: 6 Minuten

Die Koblenzer lieben ihre Seilbahn – einst als notwendiges Transportmittel zur Bundesgartenschau 2011 errichtet, haben sich die 18 Kabinen längst dauerhaft in die Herzen der Menschen in der Rhein-Mosel-Stadt gegondelt, und auch Gäste haben die aussichtsreiche Fahrt über den Rhein schätzen gelernt. Doch so filigran und elegant die eigentliche Seilbahn ...