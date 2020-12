Naturschützer fordern: Kein Bumm für Wolf Billy

Rheinland-Pfalz

Billy hält das Land in Atem: Während der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Weber und Bauernpräsident Michael Horper den Wolf, der in der Eifel 18 Schafe und zwei Kälber gerissen hat, zum Abschuss freigeben wollen, setzen sich Naturschützer für das Tier ein. Die Aussprüche von Weber („Billy muss weg“) und Horper („Da muss es auch mal bumm machen“) lösen bei der Naturschutzinitiative (NI) Entsetzen aus. „Nicht der Wolf muss weg, sondern die unsachlichen Forderungen des FDP-Abgeordneten Weber sowie die des Bauernpräsidenten Michael Horper müssen aufhören, denn die Voraussetzungen für die Tötung eines Wolfes liegen hier gar nicht vor“, sagt Gabriele Neumann, Projektleiterin Großkarnivoren des Umweltverbandes. In einem Punkt aber gibt die NI den Kritikern recht.