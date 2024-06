Plus Cattenom Nahe der Grenze: Feuer im französischen Atomkraftwerk Cattenom i Im französischen Atomkraftwerk in Cattenom kommt es immer wieder zu Zwischenfällen (Archivbild). Foto: Christophe Karaba/picture alliance/dpa/EPA Mit Sorge blicken viele Rheinland-Pfälzer über die Grenze nach Frankreich – nach Cattenom. Immer wieder gibt es Zwischenfälle in dem viel diskutierten Kernkraftwerk. Jetzt hat es dort gebrannt. Lesezeit: 1 Minute

Im Kernkraftwerk Cattenom ist am Montag gegen 15.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das teilte das luxemburgische Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) am Mittwoch mit. Demnach geschah der Brand in einem Raum außerhalb der kontrollierten Zone des Produktionsblocks Nummer 3 auf Höhe eines Versorgungskabels eines Heizwiderstands. Der Mitteilung zufolge erlaubte die Rauchentwicklung ...