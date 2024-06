Nach Verfahrenseinstellung zur Ahr-Flut: Mahnwache bei Justizministerkonferenz

Ralph und Inka Orth, die ihre 22-jährige Tochter Johanna in der Flut verloren hatten, hatten bei der Justizministerkonferenz in Hannover eine Mahnwache abgehalten. Mit dabei waren „135 stumme Zeugen“ des Kölner Installationskünstlers Dennis Meseg. Die 135 in weiße Folie gewickelten Schaufensterfiguren sollen als Symbol für die während der Ahrtal-Katastrophe zu Tode gekommenen Menschen stehen. Foto: Chris Goebel