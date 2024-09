Plus Rheinland-Pfalz

Nach Unwettern: Pegelstände an Nahe und Mosel steigen – Wie geht es weiter?

i Symbolfoto Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

Es hat teilweise heftig geregnet am Donnerstagabend – und das bleibt nicht folgenlos: Die Mosel führt einigermaßen viel Wasser, und auch die Pegelstände an der Nahe sind gestiegen. Die Experten des Landesamtes für Umwelt geben einen Ausblick: So geht es weiter.