Rheinland-Pfalz/Amsterdam

Die am Montag begonnene Vergabe der Termine für die Corona-Schutzimpfung in den 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz soll besser werden. Die telefonische Erreichbarkeit werde von diesem Donnerstag an ausgeweitet und die Onlineterminvergabe beschleunigt, kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) an.