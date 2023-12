Plus Rheinland-Pfalz Nach Krisengespräch mit Minister Hoch: KV bleibt stur und hält an Schließung der Bereitschaftspraxen fest Es hat alles nichts genutzt: Auch der Vorstoß von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), die geplante Schließung der Bereitschaftspraxen in Altenkirchen, Andernach und Emmelshausen bis zum Ende der Infektionssaison Ende März zu verschieben, stieß bei der Kassenärztlichen Vereinigung auf taube Ohren. Das sind die Ergebnisse des Krisengesprächs zwischen Hoch und der KV-Spitze. Von Christian Kunst

Schlechte Nachrichten für Patienten in Altenkirchen, Andernach und Emmelshausen: Die Spitze der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) hält auch nach einem Krisengespräch mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an den Schließungen der Bereitschaftspraxen in den drei Städten im nördlichen Rheinland-Pfalz sowie in Frankenthal, Gerolstein, Ingelheim und Landstuhl fest. Das bestätigte ein Sprecher des ...