Der Paukenschlag der Hahn-Insolvenz bringt auch das politische Mainz zum Beben: Die Opposition im Landtag fordert nun umfassende Aufklärung von der Landesregierung. CDU, Freie Wähler und AfD reichten am Mittwoch Anträge zur Berichterstattung in gleich drei Landtagsausschüssen ein, der erste Termin steht am 4. November im Rechtsausschuss bevor.