Bonn/Berlin

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine grundlegende Neuaufstellung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn angekündigt. Nach dem Fiasko beim bundesweiten Warntag am Donnerstag und dem dabei zu spät verbreiteten Probealarm kündigte Seehofer am Freitag in Berlin Konsequenzen an.