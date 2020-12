Mainz

Der schwere Kater nach der Polizistenparty in einer Mainzer Altstadtkneipe hält an. Insgesamt 42 Disziplinarverfahren führt das Mainzer Polizeipräsidium gegen eigene Beamte, die gegen mehrere Regeln der Corona-Verordnung verstoßen hatten. Das erklärte der stellvertretende Polizeipräsident Thomas Brühl im Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. „Der Reputationsverlust der Mainzer Polizei wurde allen Beteiligten sofort bewusst“, sagte Brühl, dessen Beamte sich auch in einem fünfseitigen Brief für die Feier am 18. Mai entschuldigt haben.