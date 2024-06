Plus Hahn Nach Budapest und nach Sardinien: Ryanair baut Flugangebot am Hahn weiter aus i Ryanair baut sein Flugangebot vom Hahn weiter aus (Symbolfoto). Foto: Thomas Banneyer/picture alliance/dpa Den Flughafen Hahn zu alter Attraktivität zurückführen: Diesem Ziel kommen die neuen Betreiber in kleinen Schritten näher. Erneut können sie nun neue Ziele verkünden, die aus dem Hunsrück angeflogen werden. Und auf anderen Strecken wird die Frequenz erhöht. Was ist neu? Lesezeit: 2 Minuten

Neuer Schub für den Hunsrück-Airport: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair baut ihr Angebot am Hahn weiter aus, wie der Flughafen mitteilt. So kamen am Sonntag mit Budapest in Ungarn und Alghero auf Sardinien (Italien) zwei weitere Ziele hinzu, die nun regelmäßig vom Hahn aus angeflogen werden - jeweils zweimal pro Woche. ...