Müll in der Landschaft: So kämpft Neuwied gegen die Verschmutzung

Die Vermüllung der Landschaft ist ein Problem für die Umwelt – und die Abfallentsorgung kostet viel Geld. In Rheinland-Pfalz waren es 2021 mehr als 3 Millionen Euro. Überall im Land kämpfen nicht nur kommunale Reinigungskräfte gegen den Abfall auf den Straßen, sondern auch Freiwillige. In Neuwied etwa. Dort packt eine Gruppe Ehrenamtler mit an und will für das Thema sensibilisieren.