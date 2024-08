Plus Rheinland-Pfalz Mordversuch Weißenthurm: „Vor meinen Augen verlief mein ganzes Leben“ Von Johannes Mario Löhr i Am Koblenzer Landgericht läuft derzeit ein Prozess wegen versuchten Mordes in Weißenthurm. Im Bild: Der 46-jährige Angeklagte mit seinem Verteidiger Kai Ritter und einer Übersetzerin für Türkisch. Foto: Johannes Mario Löhr An Verhandlungstag zwei im Prozess um einen angeklagten Mordversuch in Weißenthurm im April dieses Jahres hat nun das Opfer im Koblenzer Landgericht ausgesagt. Laut Anklage soll die 39-Jährige von ihrem damals getrennt von ihr lebenden Ehemann mit einem Messer potenziell lebensbedrohlich im Halsbereich verletzt worden sein. Die 39-Jährige hat sich inzwischen von dem 46-Jährigen scheiden lassen. Lesezeit: 3 Minuten

Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung muss sich derzeit ein 46-jähriger Mann vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Er soll laut Anklage am Morgen des 10. Aprils dieses Jahres in einer Garage in der Hauptstraße Weißenthurm heimtückisch versucht haben, seine damals bereits getrennt von ihm lebende Ehefrau mit Teppichmesserstichen in den ...