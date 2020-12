Mainz

Die Stadt Mainz will jetzt rigoros gegen feiernde Jugendliche am Rheinufer vorgehen: Die Stadt kündigte an, künftig ab Mitternacht mit großen Scheinwerferanlagen und Lautsprecherdurchsagen Ansammlungen von Menschenmengen auflösen zu wollen. Man wolle so dem Aufenthalt auf den Rheinwiesen am Winterhafen ein „deutlich früheres Ende setzen“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), es habe Beschwerden von Anwohnern gegeben, begründete er den Schritt.