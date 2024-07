Mit Muskelkraft durch die „Grüne Hölle“: Rad am Ring erlebt Massenansturm

Rad am Ring lockt die sportlichen Massen zum Nürburgring: 5876 gut trainierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland auf dem Rennrad und 319 auf dem Mountainbike schickte Orga-Chef Hanns-Martin Fraas am Samstag bei heißen Sommertemperaturen auf die Strecke. Foto: Jürgen C. Braun