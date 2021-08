Zum Wintersemester 2021/22 sollen nun auch die Hochschulen in Rheinland-Pfalz endlich wieder zu mehr Präsenz zurückkehren. Das digitale Lehren sei zwar ein Erfolg gewesen, gerade für Forschung und Lehre sei aber „der intensive Austausch von großer Bedeutung“, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich am Donnerstag in Mainz, „daher wollen wir wieder mehr Kommunikation und Interaktion an unseren Hochschulen möglich machen.“