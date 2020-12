Rheinland-Pfalz

Trotz der zuletzt sinkenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus wird sich das Leben in Rheinland-Pfalz laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht so schnell wieder komplett normalisieren. Das Land stehe derzeit an einem Scheideweg, mahnte die Regierungschefin. Es sei wichtig, sich an Maßnahmen zu halten, damit die Infektionskurve abflacht.