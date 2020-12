Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 11:37 Uhr

Rheinland-Pfalz

Mindestens sieben Badetote in Rheinland-Pfalz in 2020 – Zahlen gehen zurück

In diesem Jahr sind in Rheinland-Pfalz bislang mindestens sieben Menschen ertrunken. Im vergangenen Jahr seien es bis Ende Juli fünf Badetote gewesen, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. Deutschlandweit ging die Zahl der Badetoten zurück, und zwar um 63 auf 192 Menschen. Die meisten Todesopfer waren auch dieses Jahr Männer.