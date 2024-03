Plus Rheinland-Pfalz Millionengrab Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein: So ernst ist die Lage wirklich Von Ursula Samary , Peter Meuer , Michael Stoll , Thomas Torkler i Die Zukunft des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein ist seit Monaten Gegenstand von Verhandlungen. Foto: Sascha Ditscher Beim Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) klafft ein Millionenloch – und das könnte noch viel größer sein als bislang offiziell bekannt: In informierten Kreisen kursieren Zahlen aus einem Gutachten, wonach nach schlimmster Konstellation mindestens 26 Millionen Euro fehlen könnten. Bislang war das GKM-Management von einem Minus von 8 Millionen Euro ausgegangen. Wie soll es nun weitergehen? Lesezeit: 9 Minuten

Das finanziell angeschlagene Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) mit seinen fünf Standorten bereitet derzeit etlichen politisch Verantwortlichen viel Stress: Droht die nächste Klinikinsolvenz im Norden von Rheinland-Pfalz? Es fehlt jedenfalls an Geld, die Finanzierungslücke scheint gewaltig. Wie kann es weitergehen - in Koblenz, in Mayen, insbesondere aber auch an den kleineren Standorten ...