Plus Rheinland-Pfalz Mehrwertsteuer in der Gastro steigt: Viele Folgen sind ungewiss – bis auf eine Der abgesenkte Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurants auf 7 Prozent läuft zum Jahresende aus. Ab kommendem Jahr sollen wieder die alten 19 Prozent gelten. Ob wirklich so viele Gaststätten pleitegehen, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband befürchtet? Ob die Preise steigen? Eine Spurensuche bei Gastronomen und einem Steuerexperten. Von Cordula Sailer-Röttgers

Bereits im Sommer hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Alarm geschlagen: Komme die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf Speisen in der Gastronomie 2024 zurück, warnte der Dehoga, könnten laut einer Umfrage bundesweit mehr als 12.000 Betriebsschließungen in der Branche drohen. In der Corona-Krise war die Mehrwertsteuer auf 7 Prozent ...