Rheinland-Pfalz

Bayern lebt seit gestern vor, was bei einer weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland Realität werden könnte: Im Freistaat ist das Tragen von FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen nun Pflicht. International gibt es neben dem FFP2-Standard verschiedene Bewertungsmaßstäbe für Masken, die einen gleichwertigen oder gar höheren Schutz gewährleisten. Wir klären, um was es geht.