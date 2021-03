Am 22. Februar hatte das Land Rheinland-Pfalz die Grundschulen zurück in den Wechselunterricht geholt, nun warnen Forscher aus Sachsen: Schulöffnungen könnten die Infektionszahlen in die Höhe treiben. „Bei uns sehen wir nicht einmal vier Wochen nach der Schulöffnung, dass die Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen explodieren“, sagte der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz im Gespräch mit unserer Zeitung. Er spricht von einer Verdreifachung der Zahlen in Sachsen.