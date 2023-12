Plus Rheinland-Pfalz/Koblenz Medizincampus Koblenz sei Dank: Mainz erhöht Zahl der Studienplätze auf 500 Am Ende ging alles plötzlich ganz schnell. Fast ein Jahr verhandelten Bund, Land, Unimedizin Mainz und mehrere Koblenzer Kliniken rund um das Bundeswehrzentralkrankenhaus über die Schaffung eines Medizincampus Koblenz. Jetzt wurde dieser offiziell besiegelt. Das Projekt könnte weitreichende Konsequenzen für den Gesundheitsstandort Koblenz und Rheinland-Pfalz haben. Einige sind jetzt schon erkennbar. Von Christian Kunst

Das, was am Freitag in der Aula seiner Klinik geschah, hätte sich Jens Diehm, Kommandeur des Bundeswehrzentralkrankenhauses (BwZK), wohl zu Beginn des Jahres selbst in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können: Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Ulrich Baumgärtner, der Dekan der Unimedizin Mainz, Prof. Ulrich ...