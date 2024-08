Plus Rheinland-Pfalz Marode A61-Moseltalbrücke bei Winningen: Bald beginnen Instandsetzungarbeiten i Die Moseltalbrücke Winningen der Autobahn A61 ist ganztägig wegen Vermessungsarbeiten voll gesperrt(Luftaufnahme mit einer Drohne). Die 1972 erbaute 935 Meter lange und bis zu 136 Meter hohe Brücke ist reparaturbedürftig. Die Messungen dienen der Vorbereitung der Sanierung, die 2024 beginnen soll. (zu dpa: «Autobahn GmbH West stellt Großprojekte für dieses Jahr vor») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen ist baufällig. Seit Ende 2022 ist bekannt, dass das mehr als 50 Jahre alte Bauwerk Schäden aufweist – jetzt sollen bald Instandsetzungsarbeiten beginnen. Lesezeit: 3 Minuten

Auf der maroden Moseltalbrücke der A61 bei Winningen tut sich bald etwas: Im September beginnen Instandsetzungsarbeiten, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Demnach sollen in einem ersten Schritt die Fahrbahnplatten in beiden Fahrtrichtungen "schweißtechnisch" instandgesetzt werden. In einem zweiten Schritt sollen dann ab Mitte/Ende 2025 die ...