Manfred Ruch zur zweiten Zukunftskonferenz und ihren Botschaften: Das fühlt sich an wie ein echter Plan für die Zukunft

Das Ahrtal macht sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Aber es erhält dabei offenbar genau die nötige Unterstützung, die die Landesregierung in den vergangenen Wochen immer wieder versprochen hat. Mit der zweiten Zukunftskonferenz am Donnerstag ist zwar noch nicht wirklich klar, wohin diese Reise geht. Aber zumindest wissen die Menschen im Ahrtal, unter welchen Bedingungen sie diese Reise überhaupt antreten können. Das Paket an Informationen, das die Landesdelegation mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze den Ahrtalern präsentierte, verdient Respekt.