In der Krise, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Interview mit unserer Zeitung, „schauen die Menschen auf die Frau oder den Mann an der Spitze“. Doch weil Angela Merkel 2021 nicht wieder als Kanzlerkandidatin antritt, hält sie das Rennen zwischen CDU und SPD für offen. Im Interview spricht sie über das Konjunkturpaket, die Lage in den Schulen, die ungelöste Altschuldenproblematik der Kommunen und darüber, wie das Land eine zweite Corona-Welle bewältigen kann.