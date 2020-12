Mainz

Mehr als 320.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Keimen in Krankenhäusern, ein Viertel der Betroffenen stirbt – auch weil Kliniken nicht schnell genug die Ursache des Problems herausfinden können. Nun soll ein neues Verfahren Abhilfe schaffen: An der Universitätsmedizin Mainz wird seit dem 1. April ein softwarebasiertes Verfahren eingesetzt, das binnen 24 Stunden in einer Blutprobe eine große Anzahl verschiedener Erreger exakt bestimmen kann.