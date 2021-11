Mainzer Rosenmontagszug könnte wanken: Bremst Corona den Karneval aus?

Die Fastnachtskampagne 2022 sollte in Mainz wieder eine ganz normale werden – eigentlich. Doch angesichts der sich rasant aufbauenden vierten Corona-Welle könnte das Wichtigste doch noch ins Wanken kommen: der Mainzer Rosenmontagszug. Ob es im Februar Straßenumzüge geben könne, „das ist im Moment etwas, was wir nicht einschätzen können“, sagte der Präsident des Mainzer Carneval Vereins (MCV), Reinhard Urban, gegenüber unserer Zeitung. „Wir planen alles, ich kann aber nicht versprechen, dass nicht zu dem Zeitpunkt die Infektionslage so ist, dass wir den Zug eben nicht durchführen können.“