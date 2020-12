Mainz

Der Kampf ums Dieselfahrverbot in Mainz ist noch immer nicht ausgestanden, am heutigen Mittwoch treffen sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stadt Mainz erneut vor Gericht: Vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz geht es dabei erneut um die Frage, ob Mainz den Stickoxidgrenzwert einhalten kann oder doch noch ein Dieselfahrverbot verhängen muss – genau das wollte die Landeshauptstadt eigentlich mit der Einführung von Tempo 30 verhindern. Zu gelingen scheint das nicht: Die Stickoxidwerte sanken nicht maßgeblich, bei der DUH zweifelt man an der Wirksamkeit der Maßnahme – und eine außergerichtliche Einigung zwischen der DUH und der Stadt Mainz scheiterte erneut.