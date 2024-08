Plus Rheinland-Pfalz

Mafiafilmreife Anklageschrift: Verurteilter Mörder wegen skurriler Pläne erneut verurteilt

i Der Haupteingang zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez: Hier sitzt bereits seit 2014 der wegen Mordes verurteilte 38-jährige Deutsch-Grieche ein. Foto: Thomas Frey/picture alliance / /dpa

Viele Prozesse sind komplex, viele sind bizarr – das nun in Koblenz durch ein Urteil beendete Verfahren war beides in gleichem Maße. Entführungspläne, Säurefässer und andere mafiaähnliche Praktiken – diese Anklageschrift werden wohl viele Prozessbeteiligte aufgrund ihrer Abstrusität so schnell nicht wieder vergessen.