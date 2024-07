Plus Rheinland-Pfalz Mafiafilmreife Anklage: JVA-Insasse behauptet, er sitze zu Unrecht wegen Mordes in Diez ein Von Johannes Mario Löhr i Ein Prozess mit mafiafilmreifer Anklageschrift beschäftigt derzeit das Koblenzer Landgericht. Foto: Symbolbild Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa Ein wegen Mordes verurteilter Insasse der JVA Diez soll einem Mithäftling wieder und wieder gesagt haben, dass er zu Unrecht einsitze – und ihn mit einer Entführung beauftragt haben. Nun sitzt er in Koblenz auf der Anklagebank. Gewaltsam sollte der Gekidnappte laut Anklage zu einem Geständnis für den Mord getrieben werden, den der Angeklagte laut einem Kaiserslauterer Urteil begangen hat. Lesezeit: 3 Minuten

Eine mafiafilmreife Anklageschrift beschäftigt bereits seit einigen Wochen das Koblenzer Landgericht. Auf der Anklagebank sitzt ein 38-jähriger Deutsch-Grieche, der derzeit eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez verbüßt. In Koblenz wirft ihm die Staatsanwaltschaft nun zur Last, im Juni 2019 einen Mitinhaftierten dazu aufgefordert zu haben, einen ...