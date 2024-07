Plus Rheinland-Pfalz

Lückenschluss oder Sackgasse: Wie geht’s weiter mit der Eifelautobahn A1?

Von Rolf Seydewitz

i Ein mit einer Drohne aufgenommenes Foto zeigt das Ende der Autobahn A1 bei Blankenheim. Foto: Henning Kaiser/picture alliance/dpa

Für den Lückenschluss der A1 fehlen nur ein paar Kilometer – aber die haben es in sich. Jetzt ist mal wieder Bewegung in die Sache gekommen. Nur in welche Richtung?