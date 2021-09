Der Wiederaufbau im Ahrtal wirft drängende Fragen auf, doch so schnell wird die Politik sie wohl nicht beantworten können: „Die Menschen erwarten ganz schnelle Antworten“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz, doch die Frage, wie man etliche Milliarden Euro möglichst schnell, zugleich aber auch möglichst sicher und gerecht bewilligen könne, „ kann nicht binnen Stunden beantwortet werden“.