Rheinland-Pfalz

Leiter des Corona-Krisenstabs: Generalmajor Breuer informiert sich über Impfkampagne in Rheinland-Pfalz

Der Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, kommt am heutigen Mittwoch nach Rheinland-Pfalz. Breuer werde sich bei seinem Besuch in Mainz über die Impfkampagne sowie die Impflogistik in Rheinland-Pfalz informieren, wie die Staatskanzlei mitteilte. Im Mittelpunkt stehe ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).