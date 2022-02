Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist die Lage an den Schulen verheerend, vor allem Schulleitungen stünden am Rande des Zusammenbruchs – das sagt nun der Verband VBE und stützt sich dabei auf eine Forsa-Umfrage. Danach fühlten sich Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Bundesschnitt weit überdurchschnittlich belastet.