Der promovierte Jurist und Senkrechtstarter bei der Landtagswahl, Joachim Streit (Freie Wähler), will es im Streit um die Ausgangssperre mit dem Land wissen. Nachdem das Verwaltungsgericht Trier im Eilsacheverfahren seinen Antrag abgelehnt hat, will der Noch-Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm jetzt als Privatmann die Frage, ob ein Ausgangsverbot in einem äußerst dünn besiedelten Kreis verhältnismäßig ist, in einem Hauptsacheverfahren vor Gericht klären lassen.