Rheinland-Pfalz

Investitionen in OP-Abteilungen, Bettenhäuser, Psychiatrien und Ausbildungsstätten in rheinland-pfälzischen Krankenhäuser werden in diesem Jahr vom Land schwerpunktmäßig gefördert. Der Krankenhausinvestitionsplan sieht ein Volumen von 66 Millionen Euro für 28 einzelne Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen an 27 Standorten vor, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz berichtet. Darüber hinaus kämen Kliniken 54,2 Millionen über die Pauschalförderung zugute. Dem Verband der Ersatzkassen und der Krankenhausgesellschaft genügt das nicht.