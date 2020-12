Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 19:36 Uhr

Rheinland-Pfalz

Land rudert zurück: Doch keine Öffnung der Bordelle

Entgegen der ursprünglichen Planung dürfen Bordelle in Rheinland-Pfalz nun doch nicht ab kommenden Mittwoch (10. Juni) wieder öffnen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag nach einer Sitzung des Kabinetts mit.