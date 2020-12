Rheinland-Pfalz

Es klingt auf den ersten Blick skurril: In einer der größten Gesundheitskrisen der jüngeren Geschichte bleiben die Arztpraxen leer. Doch aus Angst vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus bleiben viele Patienten zu Hause – was wiederum den Medizinern massiv Probleme bereitet. Die niedergelassene Ärzte in Rheinland-Pfalz beklagen herbe Umsatzrückgänge. Besonders auf dem Land ist die Not groß.