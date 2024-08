Künstliche Intelligenz als Buddy: Studierende untersuchen, wie KI im Redaktionsalltag helfen kann

Plus Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz

Chefin der Innovationsagentur: Für den Mittelstand führt kein Weg an Künstlicher Intelligenz vorbei

Was den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Verkürzung von Prozessen in Unternehmen angeht, herrscht im Mittelstand in Rheinland-Pfalz derzeit ein gewisser Pioniergeist, sagt die Geschäftsführerin der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz, Sabine Mesletzky - und das sei gut so. Kein Unternehmen könne es sich leisten, auf KI zu verzichten, ist sie überzeugt.